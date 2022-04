Belgische band Brutus wipt Metallica van eerste plaats in De Zwaarste Lijst van Studio Brussel

Zeshonderdzesenzestig stevige metalnummers op een rij: dat is De Zwaarste Lijst van Studio Brussel, samengesteld door de fans. De afgelopen dagen te beluisteren via de digitale muziekstream Bruut en de hoogst genoteerde 66 nummers via Studio Brussel. Breaking nieuws, om in het genre te blijven: bovenaan De Zwaarste Lijst 2022 prijkt een Belgische band. Zes jaar lang stond daar "Master of puppets" van Metallica, maar nu voert Brutus de lijst aan met het nummer "All along".