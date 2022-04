BEKIJK - Piet verzorgt dit jaar de "bloemen uit Nederland": "Maar één persoon krijgt de opdracht, dat ben ik toevallig"

Op het Sint-Pietersplein in Rome is de paasmis voor het eerst in twee jaar tijd opnieuw buiten gehouden. Naar traditie werd de paus ook dit jaar omringd door de beroemde "bloemen uit Nederland". Die komen dit jaar van sierkunstenaar Piet van der Burg, die erg blij was met deze kans. Hij gunt ons een unieke blik achter de schermen en toont hoe hij het plein voorziet van bloemenpracht voor de viering.