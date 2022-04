Bloesemwandelingen tussen de appel- en perenbomen in het Waasland groot succes

Zaakvoerder An Verhofstede, bedrijfsgids Linda Schelfhout en het Infopunt Toerisme Lokeren staken in 2021, in volle coronatijd de hoofden bij elkaar en werkten een belevingswandeling op en rond het bedrijf uit. Op het wandelparcours, tussen de fruitbomen, komt de bezoeker aan de hand van QR-codes en Aha-momentjes heel wat te weten over die bloesems en over het bedrijf . Ook aan de kinderen is er gedacht want zij maken kennis met leuke vriendjes in de boomgaard zoals mascotte Pierlepein, Prudance de Pruim, Alfons de appel, Prosper de peer en Antoinette de aardbei.

Wie de wandeling in de boomgaarden te kort vindt kan heel gemakkelijk inpikken op de aansluitende wandelknooppunten en zo de wandeling verder uitbreiden langs de mooiste plekjes van Eksaarde zoals de Kruiskapelroute in de Moervaartvallei. Er is keuze uit verschillende afstanden van 3,6 km tot 10,3 km of meer. En verloren lopen is er niet bij want de wandelingen kunnen gedownload worden op de gsm.