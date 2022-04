Ecuador neemt 2,5 ton cocaïne bestemd voor België in beslag

De Ecuadoraanse politie heeft zondag 2,46 ton cocaïne bestemd voor België in beslag genomen. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken in Quito bekend. De drugs, verdeeld over 2.461 pakjes, waren verstopt in een container met bananen, die van de haven van Guayaquil, in het westen van Ecuador, naar België getransporteerd zou worden.