Hogeschool VIVES blijft dinsdag nog dicht door heropstart platformen na cyberaanval

Maar nu meer dan een week later kunnen de systemen nog niet volledig heropgestart worden. "We zijn bezig om via de platformen van Leuven iedereen, zowel docenten als studenten te contacteren om hun wachtwoord te resetten. Als dat gebeurd is, kunnen we alle nieuwe gegevens vanop de servers van KU Leuven synchroniseren naar de servers van VIVES en kan alles terug normaal opgestart worden. Er moeten dus heel veel zaken gereset worden. En door de vakantie heeft nog niet iedereen de informatie met instructies op hun persoonlijke mailadres gelezen. Wie wel al zijn wachtwoord vernieuwd heeft en daarbovenop zijn identiteit bevestigd heeft, kan normaal wel al terug aan zijn mails, hetzij dan op de wifi thuis of op 4G, want de algemene systemen op de campus van VIVES staan nog altijd op non-actief. We zijn al blij dat het leerplatform voor de studenten wel de hele tijd bereikbaar is gebleven."