Honden op zoek naar paaseieren in Edegem: "Speciaal recept, want honden sterven van chocolade"

Het evenement zelf is gratis, maar de bezoekers kunnen wel geld doneren voor een goed doel in Oekraïne. "Ik ken een koppel in Oekraïne dat ongeveer 100 honden opvangt. De vrouw is helaas overleden tijdens de oorlog en het hondenverblijf is kapotgeschoten. We zamelen nu geld in om hen te helpen", vertelt Lana.