Nieuwe Eugeen Van Mieghem-expo in Antwerpen: "Hij tekende vluchtelingen uit wat nu Oekraïne is"

De schepen van de Red Star Line brachten meer dan twee miljoen mensen over de grote plas. 9 op de 10 reisden in derde klasse. Een bekend verhaal is dat van de Amerikaanse componist Irving Berlin, bekend van liedjes als "Cheek to cheek", "Puttin' on the Ritz" of "White Christmas". Hij is vijf jaar oud als hij als Israel Isodore Baline vanuit Antwerpen naar New York afvaart. De familie was vanuit Wit-Rusland op de vlucht geslagen voor bloedige pogroms. Beluister het verhaal van Irving Berlin hier: