Noord-Korea test nieuw wapensysteem "om efficiëntie tactische kernwapens te verbeteren"

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un observeerde de test van het nieuwe tactisch geleide wapen dat de vuurkracht van langeafstandsgeschut zal vergroten en "de operationele doeltreffendheid van de tactische kernwapens van de DVK (Democratische Volksrepubliek Korea)" zal verbeteren, aldus het persbureau KCNA, zonder te vermelden wanneer de test precies werd uitgevoerd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger zijn er twee projectielen afgevuurd aan de oostkust van Noord-Korea in de richting van de (Japanse) Zee.

Kim gaf het militaire onderzoeksteam "belangrijke instructies om door te gaan met het opbouwen van defensiecapaciteiten en nucleaire strijdkrachten", voegde het persbureau KCNA eraan toe.



Vrijdag vierde Noord-Korea de verjaardag van de stichtende leider van Noord-Korea, Kims grootvader Kim Il-sung, met een enorme openbare processie, vuurwerk en dansen, maar geen militaire parade zoals voorspeld. Volgens Zuid-Koreaanse en Amerikaanse analisten en functionarissen was een kernproef mogelijk op deze belangrijke verjaardag.



Drie weken geleden heeft Noord-Korea zijn grootste intercontinentale ballistische rakettest ooit uitgevoerd, het was de eerste keer dat Kims krachtigste wapen op volle afstand is afgevuurd sinds 2017. Deze test betekende het einde van een zelfopgelegd moratorium op langeafstands- en kernproeven. Die werden opgeschort, nadat Kim de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump had ontmoet.

Volgens waarnemers is het mogelijk dat Noord-Korea in de komende weken zijn zevende kernproef kan uitvoeren. Satellietbeelden hebben tekenen getoond van nieuwe activiteit in een tunnel op de nucleaire testlocatie van Punggye-ri, die volgens Noord-Korea in 2018 werd gesloopt voorafgaand aan de eerste Trump-Kim-top. Noord-Korea heeft sinds 2006 zes keer kernwapens getest en prees het succes van zijn nieuwste en krachtigste in 2017, een waterstofbom met een geschatte opbrengst van 250 kiloton.

Zuid-Koreaanse functionarissen hebben gezegd dat Pyongyang nog steeds een militaire parade kan houden of een wapentest kan uitvoeren op of rond 25 april, de verjaardag van de oprichting van het Koreaanse Volksleger. Die verjaardag valt samen met de gezamenlijke militaire oefeningen tussen Seoul en Washington, die maandag beginnen.