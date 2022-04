Opnieuw onrust in Zweden tijdens bezoek radicaal-rechtse politicus die koran wil verbranden

Gisteren wou de politicus eerst in Landskrona, een stad in het zuiden van het land, een bijeenkomst houden. Maar Paludan en de politie werden er door tegenbetogers bekogeld met stenen. Er werd toen besloten om de bijeenkomst te verplaatsen. Maar het bleef heel de dag onrustig in Landskrona. Er werden auto’s, autobanden en vuilbakken in brand gestoken. Volgens de politie werden er arrestaties verricht.

De manifestatie van de politicus werd daarop verplaatst naar de stad Malmö, de derde grootste stad van land, ook in het zuiden. Maar ook daar liep de manifestatie uit de hand. Een bestuurder reed in op de dranghekken van de betoging. Daarbij raakte niemand gewond, de bestuurder werd opgepakt. Auto’s werden in brand gestoken. De politie gebruikte pepperspray om de relschoppers uit elkaar te drijven.