Paaseitjeszoektocht en iftar brengen bewoners van de Brugse Poort in Gent samen: "Dit is een mooie representatie van onze wijk"

En ook de bezoekers reageerden enthousiast. “Het is echt leuk gedaan”, vertelt één van de aanwezige papa’s. “De actie is zo georganiseerd dat alle kindjes een mooi zakje met eitjes naar huis kunnen meenemen. Het mooie weer en de opkomst zorgen ervoor dat sfeer extra goed zit. Er zijn veel kinderen uit de buurt en we zijn ook al een paar klasgenootjes tegengekomen.” Het is niet altijd evident om alle verschillende groepen uit onze buurt samen te brengen”, klinkt het bij een andere bezoeker. “Maar vandaag is dat goed gelukt. Dit is een goede representatie van de inwoners van onze wijk.”