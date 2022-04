Paasfeesten met volksdans lokken veel volk naar Leuven

Na twee jaar kunnen de Paasfeesten in Leuven weer doorgaan. Het festival laat volkdansgroepen uit Vlaanderen en uit het buitenland optreden op de pleinen en markten in Leuven. Door het mooie weer lokt het folklorefestival veel kijklustigen. De Paasfeesten vinden heel het Paasweekend plaats in Leuven.