Paus vraagt op Paaszondag aandacht voor Oekraïne: "Laten we niet wennen aan de oorlog, maar om vrede roepen" 

De 85-jarige paus, die slecht te been is door een knieprobleem, sprak na de viering traditioneel zijn "Urbi et Orbi" uit, de zegening van de stad Rome en van de wereld. Maar hij ging dit jaar ook in op de situatie in Oekraïne. "Moge er vrede komen voor het gekwelde Oekraïne, dat zwaar beproefd wordt door het geweld en de verwoesting van deze wrede en zinloze oorlog waarin het is meegesleurd", klonk het.

De paus verwees naar de verwoeste dorpen en steden in Oekraïne, de vele slachtoffers en mensen die zich verplicht zien in schuilkelders te blijven. "Alsjeblief, laten we niet wennen aan de oorlog, maar laten we met luide stem om vrede roepen, vanop onze balkons en op straat. Vrede," zei de paus nog.