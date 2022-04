Rusland beweert Oekraïens transportvliegtuig met westerse wapens te hebben neergeschoten

Intussen richten de Russische aanvallen zich vooral op steden in het zuiden en het oosten. De stad Charkov, de tweede stad van Oekraïne, werd gisteren zwaar onder vuur genomen door Russische raketten. Er is daar sprake van drie doden en een dertigtal gewonden. Maar ook in de hoofdstad Kiev waren vanmorgen in de vroege uren voor de derde dag op rij explosies te horen. Het is nog niet duidelijk wat daar het doelwit was en hoe groot de schade is.