Russische ultimatum in Marioepol verstreken, lijkt er niet op dat Oekraïense soldaten zich hebben overgegeven

Het ultimatum ging om 5 uur vanmorgen (Belgische tijd) in, maar de tijd verstreek zonder enig signaal dat de Oekraïense militairen de wapens zouden neerleggen. Intussen is het ultimatum afgelopen. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de Oekraïense troepen zich hebben overgegeven. Het is onduidelijk wat er nu wel of niet staat te gebeuren.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had gisteren al gezegd dat de situatie in Marioepol ernstig is. Hij waarschuwde dat de "eliminatie" (lees: het doden) van Oekraïense soldaten in Marioepol het einde van de vredesgesprekken met Rusland zou betekenen.

Als Rusland erin zou slagen om Marioepol te veroveren, zou dat de grootste Russische overwinning zijn sinds het begin van de oorlog bijna twee maanden geleden.