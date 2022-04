Stef Wolput uit Kampenhout zorgt met zilver voor allereerste Belgische medaille op Invictus Games in Den Haag

Het is meteen raak voor Stef 'Wolf' Wolput uit Kampenhout, op de Invictus Games in Den Haag. Wolf werd tweede op de 1500 meter lopen en daar is hij best trots op: "Dit is de allereerste medaille voor België op deze spelen. Ik liep mee in de 1500 meter A1, dat is de reeks voor atleten die geamputeerd zijn tot aan de knie of gelijkgesteld. Het was een stevige wedstrijd, vooral ook omdat ik met mijn 54 , toch 20 jaar ouder ben dan de meeste deelnemers, ik haalde op het einde nog een Oekraïner in en werd zo tweede, goed voor zilver."

" Maandag 18 april doe ik mee aan de 4x 100, daarna volgt nog de finale van de 200 meter en dan nog de finale van de 100 meter, dat wordt een hele drukke dag. Maar ik ben nu al erg trots."