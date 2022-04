Vlaamse miljoenen moeten meer toeristen naar bierbrouwers lokken

Ze heeft daarom, via Toerisme Vlaanderen, 3 miljoen euro vrijgemaakt om de beleving voor die toeristen bij de Vlaamse bierbrouwers nog te verhogen. In praktijk kunnen bierbrouwers projecten indienen om aanspraak te maken op een deel van dat geld: het gaat om bouw- of verbouwingsprojecten in en rond hun brouwerij die gericht zijn op toeristen, maar ook om digitale projecten en virtual reality die hun ambacht in de kijker zetten.