Vliegende paasklokken in Bonheiden: "Ieder kind krijgt een prijs"

De vliegende paasklokken zijn een echte traditie in Bonheiden. "Elk jaar na de paasviering, vliegen de klokken over het plein. Dat doen we al 40 jaar. De paasklok gaat 6 keer naar beneden. Er zijn in totaal maar liefst 400 zakjes met chocolade-eieren uitgedeeld. Het was dus een succes", sluit Hellemans af.