Voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven bestaat 20 jaar

Zaterdag 16 april was het precies 20 jaar geleden dat voetcluib OHL, Oud-Heverlee-Leuven ontstond. De ploeg ontstond uit een fusie tussen Stad Leuven, Zwarte Duivels Oud-Heverlee en Daring Leuven. OHL plant daarom een feestjaar, dat zaterdag begon met een aantal grote tags op plaatsen in de Leuvense binnenstad, zoals de enorme grondtekening op het Ladeuzeplein.

Op 16 juli speelt OHL een galawedstrijd in het King Power at Den Dreef Stadion. Diverse passanten reageerden zaterdag positief op de fusie. Volgens Erwin heeft het de club in staat gesteld de afgelopen twee decennia mooie sprongen te maken.

Opvallend positieve reacties ook op de jeugdopleiding. “OHL slaagt er op een excellente manier in om jongeren het spel te leren” aldus Kobus. Stefaan uit Oud-Heverlee bestempelt OHL onder meer om die reden als een echte familieclub die nauw verbonden is met gemeenschap, ‘een club van het volk’.

Ondertussen is de club wel al een tijdje niet meer in Leuvense of Vlaamse handen. De Thaise investeerdersgroep King Power nam de club over toen de club in slechte financiële papieren terechtkwam. King Power heeft het Leuvense stadsbestuur overtuigd om het stadion mee te renoveren en heeft de club sterker en stabieler gemaakt.