Geven Oekraïense soldaten in Marioepol zich over met witte vlag? "Wie dat gebruikt, mag je niet aanvallen"

"Oorlog wordt gereglementeerd door oorlogsrecht, en daar is de witte vlag officieel in opgenomen", legt Quanten uit. "Daarvoor moeten we naar de juridische verdragen van Den Haag uit 1899 kijken. Het gebruik van de witte vlag staat daar expliciet en juridisch vermeld." Hoe die "witte vlag" er precies moet uitzien, van afmetingen bijvoorbeeld, is nergens bepaald. "Je kan vanalles gebruiken, in de geschiedenis zijn daar aparte voorbeelden van. Er zijn situaties waar militairen zelfs met hun ondergoed zwaaiden. En ook dat valt onder het symbool van de witte vlag."

Wat betekent die witte vlag precies? "Het wijst op een bereidheid om te onderhandelen met de vijand. Het is dus geen teken van overgave, dat is een verkeerde inschatting", benadrukt Quanten. "Vanuit juridisch oogpunt krijgt wie met de witte vlag zwaait, een neutraal statuut. Hij mag geen oorlogshandelingen meer uitvoeren, maar de vijand mag ook geen oorlogshandelingen meer tegen hém uitvoeren."