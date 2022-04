1.000 lammetjes knuffelen op Lammetjesdag in Retie

"We willen de mensen graag kennis laten maken met onze werking maar het is moeilijk om veel bezoek toe te laten in de schapenstal. Daarom hebben we samen met de provincie Antwerpen een manier gevonden om dat toch te doen in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie", zegt D'hondt. Door corona was er 2 jaar geen Lammetjesdag, maar vandaag kon die toch weer doorgaan.