2,5 miljoen overnachtingen aan zee tijdens paasvakantie, met dank aan mooi lenteweer

De paasvakantie aan zee kwam door het minder goede weer traag op gang. Vooral de reservaties in de hotels kwamen traag op gang, maar het mooie lenteweer tijdens het verlengde paasvakantie zorgde voor een pak extra last minute reservaties. Tijdens dat laatste weekend noteerden de hotels een gemiddelde bezetting van 90 à 95 procent, wat even hoog is als het paasweekend in 2019.

Ook de toeristische verhuurkantoren zijn tevreden over de paasvakantie. De bezettingscijfers lagen tijdens de eerste week van de vakantie tussen de 70 en 80 procent. Voor de tweede week, met het verlengde paasweekend, lagen de boekingen beduidend hoger, met een bezettingsgraad tussen 85 en 95 procent.

Voor de kampeersector was vooral de tweede week en het verlengd paasweekend een betere periode met een bezetting tot 90 procent.

Naast bezoekers uit Vlaanderen vonden ook Franstalige Belgen de weg naar zee tijdens de paasvakantie. Onder de buitenlandse vakantiegangers waren vooral bezoekers uit Duitsland, Nederland en Frankrijk. Traditioneel kwamen ook heel wat tweede verblijvers naar de kust.