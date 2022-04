350.000 overnachtingen tijdens paasvakantie in Limburg

De vakantieparken waren tijdens de paasvakantie voor meer dan 86 procent volgeboekt. Bijna 2 op de 3 logiesuitbaters zegt dat de coronapandemie een minder grote impact heeft, maar dat een vakantie dicht bij huis nog altijd in trek is.

“De fietscijfers liggen deze paasvakantie iets hoger dan in 2021", gaat Philtjens verder. "Het gure weer in de eerste week van de paasvakantie tekent zicht uiteraard af, maar met het goede weer in de tweede week zien we de cijfers in stijgende lijn gaan. Zo mochten we tot nu toe ruim 86.000 fietsers ontvangen in Limburg tijdens de paasvakantie." De bloesems in Haspengouw en in de Japanse Tuin in Hasselt waren zoals verwacht voltreffers.