AA Gent-supporters trekken massaal naar Brussel voor bekerfinale tegen Anderlecht

Deze namiddag om 15.00 uur spelen AA Gent en Anderlecht de finale van de Beker van België. En vanmorgen vroeg stonden de supportersbussen al vertrekkensklaar. "Deze ochtend hebben we eerst nog samen ontbeten en daarna zijn we vertrokken richting Brussel. Het was een fantastische rit met veel ambiance", klinkt het bij AA Gent-supporter Guus van der Kreeft van supportersclub De Mutskes.