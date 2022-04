Tweede zware brand op één dag tijd in Schaarbeek: 20 mensen moeten elders onderdak zoeken

Zondag brak er omstreeks 21.30 uur brand uit in een woning met vijf verdiepingen in Schaarbeek. Volgens de eerste vaststellingen van brandweer Brussel ontstond de brand in de keuken op de derde verdieping. "Alle vloeren in de woning waren van hout en daardoor verspreidde het vuur zich snel naar de vierde verdieping", zegt Walter Derieuw de Brusselse brandweer. "Ook de achtergevel en de trappen vatten snel vuur."