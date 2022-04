De staalfabriek Azovstal: enorm complex van tunnels en gebouwen en "last stand" van Oekraïens verzet in Marioepol

Azovstal werd begin de jaren 30 gebouwd toen Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Het was een tijdlang de grootste staalfabriek ter wereld en is nog altijd een van de grootste in Europa. Het bedrijf is nu een onderdeel van Metinvest, een groep die geleid wordt door Rinat Akhmetov, de rijkste man van Oekraïne. Ooit werkten er 30.000 mensen in de fabriek.

De wortels van de staalindustrie in Marioepol en in de Donbas gaan echter terug naar België. Midden de 19e eeuw was België een van de meest geïndustrialiseerde landen en investeerde het massaal in de modernisering van het Russische tsarenrijk. Zo lag de Luikse staalreus Cockerill in 1854 aan de basis van moderne scheepswerven in Rusland en stapte die in 1886 in staalfabrieken in Dnipro en Krivi Rih in wat nu Oekraïne is. Concurrent Forges de la Providence uit Charleroi stichtte in 1898 een staalfabriek in Marioepol.

Ook andere Belgische industriegroepen investeerden massaal in het Russische rijk. Zo financierde Belgisch kapitaal grote delen van de staal-, cokes- en steenkoolindustrie in Donbas in het oosten van Oekraïne. Die belangen gingen bijna allemaal verloren na de communistische machtsovername in 1917.