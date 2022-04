Facebook verliest terrein aan TikTok, Disney+ populairder dan Streamz 

Bij de start van Streamz in september 2020 maakten de initiatiefnemers Telenet en DPG Media graag de vergelijking met Nederland en Zweden. Naast het Amerikaanse Netflix was daar ook plaats voor een sterke lokale streamingdienst zoals Videoland in Nederland of Viaplay in Zweden.



Maar Streamz, waar 11 procent van de Vlamingen toegang toe heeft, moet nu Disney+ (16 procent) voor zich dulden. Netflix is onbedreigd de nummer één en blijft ook verder groeien. Bijna de helft van de Vlamingen heeft toegang tot Netflix.