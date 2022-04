Drie moeders uit Deinze geven cheque van 7.650 euro aan Zelfmoordlijn

Afgelopen weekend brachten drie moeders, Bénédicte, Greet en Doris, uit Deinze zo'n 520 toeschouwers naar de Brielpoort in Deinze. "We hebben ons benefietconcert twee keer moeten uitstellen door corona, maar het is nu in het paasweekend toch gelukt", blikken ze tevreden terug. "Het werd echt een avond om nooit te vergeten. Er zaten heel wat lotgenoten in de zaal, en je kon de warmte echt voelen."