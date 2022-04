Duizenden bezoekers op Waasmunsterse jaarmarkt

De duizenden bezoekrs van de jaarmarkt in Waasmunster zorgden niet alleen voor een gezellige drukte in het centrum. Ook de verkeers- en vooral parkeerdruk was groot. Enkele honderden wagens stonden zelfs in de bermen van de Pontravelaan geparkeerd, maar ook nog voor de Durmebrug en langs de Belselestraat vonden creatieve automobilisten een plaatsje. Na een vaak stevige wandeling naar het centrale Vierschaarplein en de aanpalende straten konden de dagtoeristen genieten van tal van drank- en eetstandjes, typische jaarmarktkramen en zeker ook de traditierijke rommel- en antiekmarkt van Oudervereniging Kouterbos.