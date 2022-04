BEKIJK -Eén week voor tweede ronde Franse presidentsverkiezingen: op pad met militanten van Marine Le Pen

In Frankrijk is het aftellen naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van zondag. In de peilingen blijft huidig president Emmanuel Macron voorop liggen. Maar de militanten van de radicaal-rechtse kandidate Marine Le Pen zijn er rotsvast van overtuigd: volgens hen wordt Le Pen straks de eerste vrouwelijke president van Frankrijk. Onze reporter Steven Decraene volgde een campagneteam van Le Pen op een markt in Louhans, een stadje in de Bourgogne.