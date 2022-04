Eerste beelden van zwaar beschadigde Russische kruiser Moskva duiken op

Het is niet duidelijk of en hoeveel bemanningsleden om het leven zijn gekomen. Gisteren, heeft het ministerie van Defensie beelden laten verspreiden waarop de bemanning van de Moskva te zien zou zijn, terwijl ze wordt begroet door de admiraal van de Russische marine. Hoeveel bemanningsleden op de beelden te zien zijn, is niet te controleren.



Volgens de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta Europe zouden een veertigtal bemanningsleden omgekomen zijn.

De krant baseert zich op de anonieme getuigenis van een moeder van een bemanningslid dat het overleefde.

"Hij belde mij en huilde om wat hij gezien had, het was vreselijk", getuigt de moeder. Volgens de militair zou het schip geraakt zijn door raketten die vanuit Oekraïne waren afgevuurd. Zijn naam wordt niet bekendgemaakt, maar Novaja Gazeta heeft documenten waaruit blijkt dat hij op de Moskva werkte

Hoe dan ook is het verlies van de Moskva een zware klap voor de Russische marine in de Zwarte Zee, want het schip fungeerde als commandoschip en kon tal van steden in Oekraïne zwaar bestoken vanop zee.