Fietsbrug de Langeman in Hasselt is populair: 100.000 fietsers op nog geen vier maanden tijd

De fietsbrug aan het sluizencomplex van Godsheide vormt een belangrijke schakel in de fietssnelweg Albertkanaalroute (F72) tussen Hasselt en Maastricht. Ze is ook een onderdeel van de Cordaroute (F702), en die vormt dan weer een verbinding naar enkele andere Limburgse fietssnelwegen. Maar er passeren over de fietsbrug ook veel recreatieve fietsers. Want vanop de 10 meter hoge brug heb je een mooi uitzicht op het Albertkanaal.

De brug is 200 meter lang en is vernoemd naar de Hasseltse reus de Langeman.