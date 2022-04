Gentse hotels blikken tevreden terug op paasvakantie

De paasvakantie lokte heel wat toeristen naar Gent. En dat was goed nieuws voor de hotels. "Zowel tijdens het eerste als het tweede weekend van de paasvakantie zaten de hotels vol", klinkt het bij Rudy De Wit van de Gentse hotelsector. "Tijdens weekdagen zagen we iets minder bezoekers. Toen hadden de hotels een bezetting van ongeveer 72 procent. Maar over het algemeen kunnen we tevreden terugblikken op de vakantieperiode."