Goederentrein blaast man weg aan sporen in Evergem

Iets voor 14.00 uur kreeg spoorwegbeheerder Infrabel melding van een opvallend ongeluk aan een overweg in gemeente Evergem. "We kregen het bericht dat een man werd aangereden door een goederentrein", zegt woordvoerder Thomas Baeken. "Maar die versie werd later bijgesteld. Uiteindelijk bleek dat de man te dicht bij het spoor stond, vermoedelijk zelfs al voorbij de slagbomen. Door de luchtverplaatsing van een voorbijgaande goederentrein werd hij weggeslingerd."