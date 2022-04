Fusie over provinciegrenzen heen? Gesprekken tussen Mechelen en Boortmeerbeek bevestigd

Ook in Mechelen is de oppositie niet meteen enthousiast over een fusie met Boortmeerbeek. "Mechelen heeft inderdaad een zeer hoge schuldenlast, dus 50 miljoen zou welkom zijn, maar er zijn logischere gemeenten om mee te fuseren", zegt Thijs Verbeurgt (Vooruit). "Er zijn buurgemeenten waar we een politiezone mee delen of waar we samenwerken voor sociale huisvesting. Dat is bij Boortmeerbeek niet het geval. De enige overeenkomst is de politieke kleur van de burgemeesters, ze zijn beiden van Open VLD."