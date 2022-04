Jacuzzi vat vuur door onkruidbrander in Retie: brandweer raadt af om branders te gebruiken

De brand ontstond aan een jacuzzi in een tuin aan de Oude Arendonksebaan in Retie. Volgens de brandweer was de bewoner onkruid aan het wegbranden en is het vuur overgeslagen. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de schade aan de jacuzzi is groot. Retie ligt in de brandweerzone Kempen, maar het was uiteindelijk de brandweer van de zone Taxandria die als eerste ter plaatse was en de brand kon blussen.