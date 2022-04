Kennedytunnel in Antwerpen weer open sinds half vijf vanochtend: "Monsterfiles zijn uitgebleven"

Vrijdagavond om 21 uur werd de Kennedytunnel in Antwerpen afgesloten in de richting van Nederland. Een dwarsgoot, die instaat voor de afwatering van het regenwater dat in de Kennedytunnel loopt, moest dringend hersteld worden. Want als het water blijft staan, is het niet veilig rijden in de tunnel. De herstelling is vlot verlopen en iets vroeger dan gepland, rond half vijf vanochtend, is de tunnel weer volledig vrijgegeven.