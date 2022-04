Macron klaagt aan: "Hervormingen die Le Pen voorstelt, zijn in strijd met grondwet"

"De voorstellen van mevrouw Le Pen om de grondwet te herzien zijn niet in overeenstemming met die grondwet, en dat is een probleem", vindt de Franse president, die kandidaat is voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar. "Anderen doen dat in andere landen. In Hongarije kan je het regime naar eigen goeddunken veranderen, maar ik vind dat niet kunnen." Macron verwijst hier naar de Hongaarse premier Viktor Orban, die de grondwet al verschillende keren heeft laten wijzigen om zijn eigen machtspositie te behouden.

Als ze wordt verkozen wil Marine Le Pen een referendum organiseren over een herziening van de Franse grondwet, vooral om de immigratieregels te veranderen, door het begrip "nationale voorrang" in te schrijven. Volgens Macron kan een grondwetsherziening niet na een referendum, zonder dat het parlement dat heeft goedgekeurd.

Zelf is de Franse president voorstander van een modernisering van de Franse grondwet, in overleg met alle politieke formaties in het parlement.

Vorige week zei Le Pen nog dat zelfs de herinvoering van de doodstraf mogelijk was via een referendum. "De kwestie van de doodstraf zou kunnen na een referendum", zei ze aan tv-zender France 2. "Alles kan er komen na een referendum, behalve dingen die in tegenspraak met de grondwet zijn. Een dag later moest ze toegeven dat de doodstraf herinvoeren toch niet kan via een referendum omdat dat volgens de grondwet niet mag.