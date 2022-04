Obus ontploft op veld in Wijtschate in Heuvelland: "Ook vorig jaar twee keer gebeurd"

Het was even schrikken zondag toen er een obus ontplofte in Wijtschate in Heuvelland. De 80-jarige boer was het land aan het bewerken, toen er plots een obus ontplofte. Er was even witte rook te zien en een luide knal, maar de boer kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Even later was hij het veld opnieuw aan het bewerken.