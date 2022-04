Oekraïense kinderen dolblij met cadeautjes uit Hasseltse gevangenis

Kleine papieren mandjes werden gevuld met chocolade figuurtjes en wensen in het Oekraïens. Op de vrouwenafdeling werden vrijdag nog honderden wafels en cupcakes gebakken die in het weekend werden uitgedeeld. “In totaal hebben we 458 kinderen kunnen bereiken”, vertelt cipier Pascale Claes van de Hasseltse gevangenis. “De reacties waren super, overal was er een grote dankbaarheid en kregen we positieve reacties dat dit vanuit de gevangenis kwam en dat de gedetineerden hier op vrijwillige basis aan hebben meegewerkt. We zijn hartelijk ontvangen en kregen koffie en Oekraïens gebak. De kinderen hadden tekeningen en knutselwerkjes gemaakt om ons te bedanken. Dat was fantastisch.”