Oekraïne zet nieuw stapje richting mogelijke EU-toetreding: "Hopelijk kandidaat-lidstaat in komende weken"

Daarnaast zijn ook de toetredingsvoorwaarden een grote uitdaging. "Een land moet kunnen aantonen dat het een democratie is, dat corruptie wordt aangepakt en dat het minderheden beschermt. Dat kan voor Oekraïne een struikelblok zijn", zei Vos. Los daarvan is ook die "acquis communautaire" een uitdaging. "Je moet alle bestaande Europese wetgeving omzetten in nationale wetten. Het gaat om zowat 100.000 pagina's aan EU-wetten."

En dan hebben we het nog niet gehad over de uitbreidingsmoeheid die er is in de Europese Unie. "We hebben recent een grote uitbreiding gehad met landen uit Oost-Europa en we zijn die golf nog aan het verteren", legde Vos uit. "Om dan nu weer uit te breiden met een zeer groot land qua oppervlakte en bevolking, waarvan je weet dat er veel subsidies naartoe moeten vloeien?"

Houdt Von der Leyen Oekraïne dan een illusie voor? "Ze wilde vooral benadrukken dat we echt wel aan de kant van Oekraïne staan", zei Vos. "Door de manier waarop het werd aangekondigd, lijkt het alsof het tegen de zomer allemaal rond is en Oekraïne nog dit jaar lid kan worden, maar dat kan alleen maar tot teleurstelling leiden."