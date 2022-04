"Marioepol bestaat niet meer", zegt minister van Buitenlandse Zaken, aanvallen gaan gewoon voort

Momenteel is Marioepol volledig omsingeld door Russische troepen. Rusland zegt dat het alle bewoonde delen van de stad veroverd heeft. Er zijn nog Oekraïense militairen aanwezig, die zouden zich op de uitgestrekte site van de Azov-staalfabriek schuilhouden. Gisteren stelde het Russische ministerie van Defensie hen voor een ultimatum: als ze zich zouden overgeven, zouden hun levens gespaard blijven. Maar het ultimatum verstreek zonder dat er iets gebeurde.

De gevechten gaan onverminderd voort. Gisteravond meldde het Oekraïense leger nieuwe raketaanvallen door Rusland op Marioepol. "De stad bestaat niet meer, de situatie daar is hartverscheurend", zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitri Koeleba in een interview met de Amerikaanse zender CBS. "Het overgebleven Oekraïense leger en grote groepen burgers zijn omsingeld door Russische troepen. Ze zetten hun strijd voort, maar afgaande op hoe de Russen zich gedragen in Marioepol lijkt het erop dat ze hebben besloten om de stad koste wat kost met de grond gelijk te maken."



De burgemeester van Marioepol zei eerder al dat meer dan 80 procent van de gebouwen in de stad verwoest is. Voor de oorlog woonden er meer dan 470.000 mensen, nu zouden dat er nog 100.000 zijn. Er is amper elektriciteit, drinkbaar water en voedsel. Oekraïne maakt melding van 22.000 doden in de stad, maar dat is niet onafhankelijk te controleren.