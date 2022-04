Omroeper AA Gent straks aan de slag in de Heizel: "Hopelijk mag ik veel Gentse doelpunten omroepen"

Bart De Jonge is al 10 jaar de vaste stadionomroeper bij AA Gent. Dat doet hij normaal altijd in de Gentse Ghelamco Arena, maar deze namiddag zal zijn stem te horen zijn in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Daar mag hij voor de gelegenheid samen met de omroeper van Anderlecht door de micro brullen. "Het is al de tweede keer dat ik dit mag doen. De vorige keer kende helaas niet de gewenste afloop (Gent verloor in 2019 de bekerfinale van KV Mechelen, ndvr.)"