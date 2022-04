Paastradities herleven na twee verloren coronajaren: paardenprocessie, paardenwijding en Sint-Veroonmars

De traditionele paardenwijding in het gehucht Rossem bij Meise bestaat al meer dan 50 jaar. Volgens het katholieke geloof zorgt de heilige Cornelius ervoor dat je aan een goed lief geraakt. "Je moet na de wijding drie keer rond de kerk stappen en dan zou je een goed lief kunnen vinden", zegt vrijwilligster Myriam Sarens. "Voor sommige komt dat uit, voor anderen niet", lacht ze.

We zijn blij dat we er na twee jaar opnieuw kunnen bij zijn zegt Jan Spinoy uit Opwijk. "We doen verschillende paardenwijdingen per jaar, dit is de eerste en ja, we geloven er toch een beetje in. Of ik daardoor nu een goed lief heb gevonden? Dat is al 40 jaar in orde!" Ook menner Jan Vander Perren uit Merchtem is er bij. “Het is een traditie en zeker bij goed weer ben ik er graag bij. Of de wijding onze dieren ook echt beschermt? Baat het niet, dan schaadt het niet", besluit Jan.