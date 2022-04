Problemen met je Ryanair-vlucht door de staking volgend weekend? Hier heb je recht op

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) laat weten in eerste instantie te hopen "dat er deze week een oplossing komt". "Maar als dat niet het geval is, moeten passagiers weten dat zij rechten hebben. Als hun vlucht geannuleerd is of serieus vertraagd, hebben zij recht op een schadevergoeding. Ik roep hen ook op om die ook effectief op te eisen. Aan de luchtvaartmaatschappij vraag ik ook om de verplichtingen na te komen en het nodige te doen om reizigers te compenseren."