Amerikaanse rechter schrapt mondmaskerplicht op openbaar vervoer en vliegtuigen

De nationale gezondheidsdienst CDC heeft haar bevoegdheden overschreden door de verplichting in te voeren, oordeelde de rechter. De rechtbank van Tampa vernietigde de regeling en verwees ze terug naar de gezondheidsautoriteiten.

Woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki noemde de uitspraak "teleurstellend". "De CDC blijft het dragen van een masker in het openbaar vervoer aanraden", aldus de woordvoerster, die verklaarde dat de autoriteiten nu gaan bekijken of ze stappen zullen ondernemen tegen de beslissing.

President Joe Biden voerde de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer in kort na zijn aantreden in januari 2021. Een paar dagen later beval de CDC het dragen van een mondmasker in vliegtuigen, ferry's, treinen, metro's, bussen en taxi's, net als in luchthavens, treinstations en havens.

De regeling werd al verschillende keren verlengd, onlangs nog tot begin mei. De afgelopen maanden groeit de weerstand: een twintigtal staten die bestuurd worden door Republikeinen en verschillende grote luchtvaartmaatschappij hebben gevraagd om de verplichting op te heffen.