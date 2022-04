Replica opgegraven mammoetskelet in Hoboken: "Stunt om komst van echte skelet aan te kondigen"

Het skelet van de mammoet werd in 1862 opgegraven in Hoboken. "In die tijd waren ze een fort aan het bouwen, bij het graven vonden ze het skelet van een mammoet in de grond. Die beenderen hebben ze in een kist gestoken en naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen gestuurd", zegt districtsschepen voor Cultuur Tom De Boeck in Hoboken.



"Sindsdien heeft dat skelet omzwervingen doorheen heel België gemaakt, van depot naar museum naar tijdelijke tentoonstellingen. Na 160 jaar vonden we dat het weer tijd werd om de mammoet ten toon te stellen in Hoboken, op de plek waar die ooit gevonden is aan Fort 8", zegt De Boeck.