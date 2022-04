BEKIJK - Slalom van Kuurne: zo snel mogelijk tussen 119 poortjes slalommen

Topsnelheden zal je hier niet zien, de verkenning gebeurt zelfs te voet. Maar het is wel een zeer spectaculaire sport waar wendbaarheid en techniek komen bovendrijven bij de beste piloten. “Het is een buitenbeentje van de rallysport”, vertelt de Raeve. “Voor het publiek is het zeer interessant want er is constant iemand bezig op het circuit. En voor ons piloten is het ook leuk omdat je je tegenstanders kan bekijken tijdens hun proef. Iets wat in een gewone rally veel moeilijker is.”