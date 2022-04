Sluikstorter op heterdaad betrapt in Deurne: "Tientallen zakken langs een drukke baan"

Een politiepatrouille van de lokale politie in Antwerpen heeft gisterenavond een man betrapt die tientallen zakken vol afval langs de kant van een drukke baan, de Van Strydoncklaan in Deurne, aan het dumpen was. Toen de politie aankwam, was hij nog niet volledig klaar, er lagen nog enkele tientallen zakken in zijn bestelwagen, klaar om achter te laten langs de kant van de weg.