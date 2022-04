Eerste echte testvlucht van nieuwe Amerikaanse maanraket opnieuw uitgesteld na reeks mislukte tests

Bij die testen zijn grote problemen naar boven gekomen met de brandstoftoevoer waardoor er vloeibare waterstof lekte. Eerder waren ook al problemen vastgesteld met een heliumventiel.

De raket moet nu terug naar het assemblagegebouw gebracht worden voor herstellingen en aanpassingen. Het zal wellicht maanden duren voor alle problemen zijn opgelost. Daarna moeten alle testen die nu een maand geduurd hebben opnieuw worden doorlopen.

Hierdoor zal de eerste echte lancering opnieuw vertraging oplopen. Die was voor mei gepland, maar het zal wellicht ten vroegste juni worden. Die eerste onbemande testvlucht zou 26 dagen duren, waarvan 6 dagen in een baan rond de maan. De SLS-raket moet bij die vlucht het Orionruimtetuig in een baan rond de maan brengen, tot op 100 kilometer van het maanoppervlak.

Als alles goed verloopt, staat over twee jaar een tweede testvlucht gepland. NASA wil dan 4 astronauten in een baan rond de maan brengen. Tijdens de derde lancering, ten vroegste in 2025 (maar wellicht later), wil NASA uiteindelijk opnieuw mensen op de maan zetten.