Bekende speelgoedwinkel Toys-Tempel in Londerzeel sluit: "3 jaar werken voor de deur is er te veel aan"

Zelfs voor de coronacrisis merkte Gert al een tijdje dat de verkoop afnam en dat het koopgedrag van zijn klanten is veranderd. "In 2008 sloeg de financiële crisis toe. Sindsdien kopen mensen veel zuiniger en voor kleinere bedragen. Ze zijn niet alleen op de rem gaan staan, maar trekken de handrem nog mee op ook. Wat me ook is opgevallen: kinderen stoppen op steeds jongere leeftijd met spelen met speelgoed. Natuurlijk heeft ook de online verkoop de laatste jaren enorm aan terrein gewonnen", analyseert hij.

Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat Toys-Tempel dit jaar nog sluit. "Onze uitverkoop begint nu en afhankelijk van hoe die verloopt, zal dat waarschijnlijk eind augustus of begin september worden. Het is de eerste keer voor mij, dus ik weet niet hoe het precies zal gaan." (lacht)